В Одессе в результате атаки шахедов погибло животное в зоопарке

Из-за вражеской атаки пострадал Одесский зоопарк.

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Как известно, в ночь на 10 июня в результате массированного обстрела дронами Одесса потерпела значительные разрушения. Погибли два человека, еще девять получили ранения.

В результате атаки пострадала техническая территория Одесского зоопарка. В результате взрыва погиб домашний баран, было повреждено здание сенохранилища, рассказал в видеообращении директор зоопарка Игорь Биляков.

Остальные жители зоопарка и персонал не пострадали.

Напомним, что Одесская киностудия получила повреждения из-за атаки шахедов.

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