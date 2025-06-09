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Андрій Єрмак обговорив із главою МЗС Литви підтримку України та санкції проти РФ

21:56, 9 червня 2025
Єрмак закликав посилити економічний тиск на РФ.
Андрій Єрмак обговорив із главою МЗС Литви підтримку України та санкції проти РФ
Фото: Telegram / Андрій Єрмак
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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак разом зі своєю командою провів змістовну зустріч із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом. Про це повідомив глава ОП, коментуючи результати переговорів.

«Подякував Литві за незмінну оборонну підтримку України. Це - не лише допомога зброєю, а й чіткий сигнал: наші партнери розуміють, що від результату цієї війни залежить безпека всієї Європи. Продовження військової підтримки - серед ключових тем нашої розмови», – зазначив Єрмак.

Особливу увагу сторони приділили посиленню санкційного тиску на Росію. Єрмак наголосив, що 18-й пакет санкцій Європейського Союзу має охоплювати банківський і енергетичний сектори, танкерний флот, а також передбачати вторинні санкції. На його думку, це стане потужним інструментом впливу, особливо за умови координації з діями США, Великої Британії, Канади, Норвегії та Японії.

Керівник Офісу Президента поінформував Будріса про результати нещодавнього візиту української делегації до Вашингтона, зазначивши, що підтримка України з боку США залишається твердою і має особливе значення в поточний момент.

Також під час зустрічі обговорили євроінтеграційні прагнення України.

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росія санкції війна Литва офіс президента Андрій Єрмак

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