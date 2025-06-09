Володимир Зеленський назвав найзапекліші напрямки фронту

За словами Зеленського, найінтенсивніші бої — на Покровському, Курському напрямках та Сумщині.

Фото: ОП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найзапекліші бойові дії зараз ведуться на Покровському напрямку, в районах Курської операції та вздовж кордону на Сумщині. Про це він повідомив, коментуючи ситуацію на фронті.

За словами Зеленського, російські війська застосовують однакову тактику на всіх напрямках: нехтуючи втратами, вони штурмують українські позиції, намагаючись захопити хоча б мінімальну територію. «Їхній потенціал не безмежний. Ось чому певний рівень жертв росіян і наших дій має заважати їх наступу», — наголосив Зеленський.

«Кожен наш підрозділ, який успішно виконує свою місію на своєму фронті, захищає всю країну. Покровський напрямок: 117-ма окрема важка механізована бригада та 72-га окрема механізована бригада - дякуємо, воїни, за вашу силу! Курський напрямок: 47-ма окрема механізована бригада та 80-та окрема десантно-штурмова бригада - дякуємо! І кожному підрозділі Сумської області, Харківської області – всім, хто боронить прикордонні області України і робить це ефективно – дякуємо! Слава Україні!», – додав Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.