ЕС в новом пакете санкций предлагает ввести ограничения против 9 физлиц и 33 предприятий

В 18-й санкционный список ЕС предлагает включить несколько компаний, которые управляют или обеспечивают работу судов «теневого флота» — как российских, так и из некоторых других стран.

Фото: 24tv.ua

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Европейский Союз в новом пакете санкций против России предлагает ввести ограничения против девяти физических лиц и 33 юридических лиц. Новые меры будут направлены на энергетические доходы России и ее военную промышленность. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Кроме того, в 18-й санкционный список ЕС предлагают включить несколько компаний, которые управляют или обеспечивают работу судов «теневого флота» — как российских, так и из третьих стран (ОАЭ, Маврикий, Гонконг).

Также впервые планируют включить в список капитана судна «теневого флота», находящегося под санкциями ЕС.

Вместе с тем, ЕС предлагает внести в санкционный список две международные сети нефтетрейдерских компаний, базирующиеся в ОАЭ и оказывающие существенную поддержку российскому нефтяному сектору, а также две китайские компании, которые напрямую способствуют российским военным действиям в Украине, в том числе путем передачи товаров, используемых на поле боя.

Еще в санкционном пакете ЕС предлагается снизить предельную цену на нефть (с 60 до 45 долларов США за баррель) с целью уменьшения энергетических доходов России.

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