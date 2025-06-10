В налоговой объяснили, какая процедура снятия ФЛП с учета в контролирующих органах

Налоговая служба в Полтавской области разъясняет, какая процедура снятия ФЛП с учета в контролирующих органах.
Указывается, что основанием для снятия с учета налогов, сборов, платежей и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее — Единый взнос) в контролирующих органах является поступление сведений о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица — предпринимателя с указанием номера и даты внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.
После получения таких сведений физическое лицо — предприниматель снимается с учета в контролирующих органах после проведения проверки, предусмотренной законодательством, осуществления окончательного расчета по уплате единого взноса и закрытия интегрированных карточек плательщика.
Согласно пункту 3 главы 1 раздела II «Порядка ведения налоговыми органами оперативного учета налогов, сборов, платежей и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 12.01.2021 № 5, закрытие ИКП в информационной системе осуществляется при таких условиях:
Если у ФЛП есть начисленные и/или неуплаченные суммы единого взноса или долга (недоимки) по единому взносу, налоговый орган не осуществляет дальнейшие процедуры по снятию плательщика единого взноса с учета до их уплаты (погашения) или списания такого долга (недоимки).
Обращаем внимание, что при прекращении предпринимательской деятельности, ФЛП продолжает пользоваться правами, исполнять обязанности и нести ответственность, предусмотренные для плательщика единого взноса, в части деятельности, которая осуществлялась им как ФЛП.
Сроки давности относительно начисления, применения и взыскания сумм недоимки, штрафов и начисленной пени по единому взносу не применяются. Такая особа должна обеспечить окончательные расчеты с налогами от осуществления предпринимательской деятельности.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.