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В налоговой объяснили, какая процедура снятия ФЛП с учета в контролирующих органах

22:35, 10 июня 2025
Если физическое лицо-предприниматель имеет начисленные или неуплаченные суммы единого взноса или долги, налоговый орган не будет снимать его с учета плательщика, пока эти суммы не будут уплачены или списаны.
В налоговой объяснили, какая процедура снятия ФЛП с учета в контролирующих органах
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Налоговая служба в Полтавской области разъясняет, какая процедура снятия ФЛП с учета в контролирующих органах.

Указывается, что основанием для снятия с учета налогов, сборов, платежей и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее — Единый взнос) в контролирующих органах является поступление сведений о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица — предпринимателя с указанием номера и даты внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.

После получения таких сведений физическое лицо — предприниматель снимается с учета в контролирующих органах после проведения проверки, предусмотренной законодательством, осуществления окончательного расчета по уплате единого взноса и закрытия интегрированных карточек плательщика.

Согласно пункту 3 главы 1 раздела II «Порядка ведения налоговыми органами оперативного учета налогов, сборов, платежей и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 12.01.2021 № 5, закрытие ИКП в информационной системе осуществляется при таких условиях:

  • погашения сумм налогового долга, недоимки по уплате единого взноса, штрафных санкций и пени и/или списания сумм налогового долга, штрафных санкций и пени;
  • возвращения плательщику ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и/или списания в бюджеты по заявлению плательщика;
  • отсутствия отсроченных (рассроченных) денежных обязательств, налогового долга или иной задолженности, контроль за взиманием которой возложен на налоговые органы, которая может быть отсрочена (рассрочена) согласно действующему законодательству, непогашенных на дату закрытия ИКП;
  • полноты отражения в ИКП результатов контрольно-проверочной работы.

Если у ФЛП есть начисленные и/или неуплаченные суммы единого взноса или долга (недоимки) по единому взносу, налоговый орган не осуществляет дальнейшие процедуры по снятию плательщика единого взноса с учета до их уплаты (погашения) или списания такого долга (недоимки).

Обращаем внимание, что при прекращении предпринимательской деятельности, ФЛП продолжает пользоваться правами, исполнять обязанности и нести ответственность, предусмотренные для плательщика единого взноса, в части деятельности, которая осуществлялась им как ФЛП.

Сроки давности относительно начисления, применения и взыскания сумм недоимки, штрафов и начисленной пени по единому взносу не применяются. Такая особа должна обеспечить окончательные расчеты с налогами от осуществления предпринимательской деятельности.

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