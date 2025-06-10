В Винницкой области мошенники из колонии выманили у людей почти 200 тысяч под видом работников банка

Мошенники из исправительного учреждения заработали 200 тысяч на доверчивых гражданах.

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В Винницкой области заключенные выдавали себя за работников банка и выманили у пострадавших почти 200 тыс. человек. грн. Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что пятеро осужденных, отбывая наказание в виде лишения свободы в одном из учреждений исполнения наказаний Винницкой области, имея ряд судимостей за корыстные преступления, ввели в заблуждение четырех жителей разных регионов Украины.

Представляясь работниками службы безопасности одного из банков, злоумышленники получали данные для доступа к платежным приложениям потерпевших, установивших себе мобильные терминалы.

В дальнейшем, полученные преступным путем денежные средства на общую сумму почти 200 тыс. гривен, переводили на другие банковские счета, которые были у них в пользовании.

Злоумышленникам объявили подозрение в совершении тяжких преступлений: мошенничества (ч. 3 ст. 190 УК Украины), несанкционированного вмешательства в автоматизированные системы (ч. 5 ст. 361 УК Украины) и отмывания преступных доходов (ч. 2 ст. 209 УК Украины).

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