В Винницкой области из незаконной приватизации вернули гидросооружение стоимостью 56 млн грн

Общество противоправно зарегистрировало на него право частной собственности.

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В Винницкой области выполнено решение Северо-западного апелляционного хозяйственного суда, которым отменена незаконная регистрация права собственности на гидротехническое сооружение стоимостью более 56 млн грн, принадлежащее Мурафской сельской общине Жмеринского района. Об этом сообщает областная прокуратура.

В 2018 году общество с ограниченной ответственностью противоправно зарегистрировало это сооружение, включающее мосты, каналы и дамбу, на себя, не предоставив никаких документов, подтверждающих законность получения права собственности.

Прокуратура в апелляционном суде отстояла интересы общины, доказав незаконность этой регистрации, а 10 июня 2025 года в Государственный реестр прав на недвижимое имущество внесены данные о прекращении права собственности по обществу.

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