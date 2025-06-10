YouTube заблокировал в Украине второй канал Алексея Арестовича

На территории Украины канал подсанкционного Арестовича заблокирован.

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Видеохостинг YouTube заблокировал еще один канал бывшего советника Офиса Президента Украины Алексея Арестовича, который находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Это уже второй канал Арестовича, проживающего за рубежом, попавший под ограничения. Отныне он недоступен для просмотра на территории Украины.

Ранее, 9 мая 2025 года, YouTube заблокировал основной канал подсанкционного блогера. После этого Арестович создал новый канал, который также был заблокирован.

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