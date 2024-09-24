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Суд у Лондоні розгляне запит України на екстрадицію нардепа Артема Дмитрука

20:28, 24 вересня 2024
Нардеп у суді планує оскаржити запит на його екстрадицію до України.
Суд у Лондоні розгляне запит України на екстрадицію нардепа Артема Дмитрука
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Народний депутат Артем Дмитрук постане перед судом у Лондоні. Буде розглядатись питання щодо його екстрадиції за запитом України. Про це повідомляє The Independent.

Видання вказує, що Дмитрук «зіткнувся зі спробою його екстрадиції з Великобританії». Відомо, що він переховується в Лондоні та має з'явитися в суді.

Сам нардеп розповів, що уряд Великобританії забезпечив йому безпеку з того часу, як він втік за кордон у серпні.

«Зараз відбувається політичне переслідування проти мене і моєї сім'ї, проти мене самого за мої політичні погляди і мою підтримку УПЦ», - напередодні слухання сказав Дмитрук.

Він також заявив, що немає «ніяких особистих проблем із Зеленським».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалюватиме рішення щодо позбавлення мандату народного депутата Артема Дмитрука, спираючись виключно на пункти, передбачені Конституцією України. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Раніше стало відомо, що Держприкордонслужба проводить перевірку та співпрацює із ДБР щодо інформації про незаконний перетин кордону чинним народним депутатом Артемом Дмитруком. 

У ЗМІ писали, що у Молдові помітили народного депутата  Артема Дмитрука.

Суд заочно обрав запобіжний захід для Дмитрука.

Також у ДБР пояснили, чому не затримали нардепа Артема Дмитрука до втечі за кордон.

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