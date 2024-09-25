На Буковині в’язень під час прогулянки напав на співробітника СІЗО

39-річному ув’язненому ДУ «Чернівецький слідчий ізолятор» повідомлено про підозру.

На Буковині в’язень напав на співробітника СІЗО. Нападнику повідомлено про підозру. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Так, 39-річному ув’язненому ДУ «Чернівецький слідчий ізолятор» повідомлено про підозру в умисному заподіянні працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків (ч. 2 ст. 345 КК України).

За даними слідства, під час прогулянки в установі тимчасового ув’язнення підозрюваний наніс тілесні ушкодження співробітнику СІЗО.

Нападник перебуває під слідством та є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактами умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя потерпілого та хуліганства вчиненого із застосування холодної зброї (ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.