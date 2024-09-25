На Буковине заключенный во время прогулки напал на сотрудника СИЗО

39-летнему заключенному ГУ «Черновицкий следственный изолятор» сообщено о подозрении.

На Буковине заключенный напал на сотрудника СИЗО. Нападающему сообщено о подозрении. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Так, 39-летнему заключенному ГУ «Черновицкий следственный изолятор» сообщено о подозрении в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины).

По данным следствия, во время прогулки в учреждении временного заключения подозреваемый нанес телесные повреждения сотруднику СИЗО.

Нападающий находится под следствием и подозревается в уголовном производстве по фактам умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, опасных для жизни потерпевшего и хулиганства, совершенного по применению холодного оружия (ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296 УК Украины).

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