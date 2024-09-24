Суд в Лондоне рассмотрит запрос Украины на экстрадицию нардепа Артема Дмитрука

Нардеп в суде планирует оспорить запрос на его экстрадицию в Украину.

Народный депутат Артем Дмитрук предстанет перед судом в Лондоне. Будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции по запросу Украины. Об этом сообщает The Independent.

Издание указывает, что Дмитрук «столкнулся с попыткой его экстрадиции из Великобритании». Известно, что он скрывается в Лондоне и должен явиться в суд.

Сам нардеп рассказал, что правительство Великобритании обеспечило ему безопасность с тех пор, как оно бежало за границу в августе.

«Сейчас происходит политическое преследование против меня и моей семьи, против меня самого за мои политические взгляды и мою поддержку УПЦ», – накануне слушания сказал Дмитрук.

Он также заявил, что нет «никаких личных проблем с Зеленским».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада будет принимать решение о лишении мандата народного депутата Артема Дмитрука, опираясь исключительно на пункты, предусмотренные Конституцией Украины. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Ранее стало известно, что Госпогранслужба проводит проверку и сотрудничает с ГБР относительно информации о незаконном пересечении границы действующим народным депутатом Артемом Дмитруком. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

В СМИ писали, что в субботу, 24 августа, в Молдове был замечен Артем Дмитрук.

Также в ГБР объяснили, почему не задержали нардепа Артема Дмитрука до побега за границу.

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