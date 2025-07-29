Владимир Зеленский подписал закон об обязательной военной подготовке студентов-медиков как офицеров запаса

Закон устанавливает обязательную военную подготовку для студентов медицинских и фармацевтических специальностей.

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Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №13276 о внесении изменений в статью 11 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» относительно военной подготовки граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы. Документ с подписью Главы государства был возвращен 29 июля.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», с целью обеспечения потребностей государства в военно-медицинских кадрах будет восстановлена обязательная военная подготовка по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы для получателей высшего образования по медицинским и фармацевтическим специальностям.

Законопроектом устанавливается, что военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса на добровольной основе проходят граждане Украины, имеющие или получающие образовательную степень не ниже бакалавра, годные к военной службе по состоянию здоровья и прошедшие профессионально-психологический отбор; в обязательном порядке — граждане Украины, получающие высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, годные к военной службе и прошедшие отбор.

Порядок проведения военной подготовки граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса утверждается Кабинетом Министров по представлению Министерства обороны, согласованному с Министерством образования и науки и Министерством здравоохранения.

Учебные заведения всех форм собственности и подчинения, осуществляющие образовательную деятельность по медицинским и фармацевтическим специальностям согласно полученной лицензии, обязаны обеспечить прохождение военной подготовки по соответствующей программе для граждан Украины, которые получают образование в этих сферах, годны к службе и прошли психологический отбор.

Перечень военно-учетных специальностей, по которым проводится подготовка офицеров запаса, и объемы подготовки по ним определяются Министерством обороны по представлению Генерального штаба ВСУ, согласованному с Министерством образования и науки, а по медицинским и фармацевтическим направлениям — также с Министерством здравоохранения.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие с 1 января 2026 года.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности также рекомендовал парламенту принять за основу ранее анонсированный заместителем руководителя Офиса Президента Ириной Верещук законопроект №13347 о подготовке граждан к национальному сопротивлению. Документ, в частности, предусматривает отмену начальной и базовой общевойсковой подготовки как составляющих военной подготовки граждан и вводит вместо них подготовку обучающихся к национальному сопротивлению, а также трансформацию общевойсковой подготовки студентов в подготовку к сопротивлению учащихся высших, профессиональных и общеобразовательных учебных заведений.

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