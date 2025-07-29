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Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкову військову підготовку студентів-медиків як офіцерів запасу

10:28, 29 липня 2025
Закон встановлює обов’язкову військову підготовку для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей.
Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкову військову підготовку студентів-медиків як офіцерів запасу
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Президент Володимир Зеленський підписав законопроект 13276 про внесення змін до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. Документ з підписом Главою держави повернули 29 липня.

Як розповідала «Судово-юридична газета», з метою забезпечення потреб держави у військово-медичних кадрах буде відновлена обов’язкова військова підготовка за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

Законопроектом встановлюється, що військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір; в обов’язковому порядку – громадяни України, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір.

Порядок проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу затверджується Кабміном за поданням Міністерства оборони, погодженим з МОН та з МОЗ.

Заклади вищої освіти всіх форм власності та підпорядкування, що провадять освітню діяльність за медичними та фармацевтичними спеціальностями згідно з отриманою ліцензією на відповідну діяльність, зобов’язані забезпечити проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу громадянами України, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір.

Перелік військово-облікових спеціальностей, за якими ведеться військова підготовка громадян за програмою підготовки офіцерів запасу, та обсяги підготовки за такими спеціальностями визначаються за поданням Генерального штабу Збройних Сил України Міністерством оборони за погодженням з Міністерством освіти і науки, а за військово-обліковими спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю – за погодженням з МОН, та з МОЗ.

Цей закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2026 року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки також рекомендував парламенту прийняти за основу раніше анонсований заступницею керівника Офісу Президента Іриною Верещук законопроект 13347 щодо підготовки громадян до національного спротиву. Він передбачає зокрема скасування початкової загальновійськової підготовки та базової загальновійськової підготовки як складових підготовки громадян до військової служби. Замість цього – запровадження підготовки здобувачів освіти до національного спротиву, а також трансформацію загальновійськової підготовки здобувачів вищої освіти в підготовку до національного спротиву здобувачів вищої, фахової передвищої, повної загальної середньої освіти.

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закон Володимир Зеленський

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