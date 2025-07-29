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Военные инструкторы в учебных заведениях смогут получать дополнительное вознаграждение от 15 до 30 тыс грн — Зеленский подписал закон

10:29, 29 июля 2025
Военнослужащие из числа инструкторско-преподавательского состава в учебных заведениях смогут рассчитывать на ежемесячное дополнительное вознаграждение от 15 тысяч грн до 30 тысяч грн.
Военные инструкторы в учебных заведениях смогут получать дополнительное вознаграждение от 15 до 30 тыс грн — Зеленский подписал закон
Фото: Генеральный штаб ВСУ
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменения в раздел II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения» относительно выплаты дополнительного вознаграждения инструкторско-преподавательскому составу высших военных учебных заведений и их структурных подразделений — законопроект №13320.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», сейчас закон предусматривает, что военнослужащим, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях), ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение от 15 000 до 30 000 гривен с учетом их уровня подготовки или квалификации на условиях, в размерах и в порядке, установленных Кабмином.

Однако такая выплата не предусмотрена для инструкторско-преподавательского состава высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений и учреждений профессионального предвысшего военного образования.

Таким образом, законопроект 13320 расширяет эти категории.

Законопроектом предусмотрены изменения в «Заключительные и переходные положения» Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения», согласно которым на ежемесячное дополнительное вознаграждение от 15 000 до 30 000 грн с учетом их уровня подготовки (квалификации) могут рассчитывать:

  • военнослужащие, занимающие должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях);
  • военнослужащие, занимающие должности инструкторско-преподавательского состава в высших военных учебных заведениях, военных институтах, на факультетах военной подготовки, кафедрах военной подготовки, в отделениях военной подготовки, входящих в состав высших учебных заведений, а также учреждениях профессионального предвысшего военного образования.

Это ежемесячное дополнительное вознаграждение от 15 000 до 30 000 грн, как указано в законопроекте, выплачивается на условиях, в размерах и в порядке, установленных Кабмином.

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закон Владимир Зеленский

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