Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Военные инструкторы в учебных заведениях смогут получить дополнительное вознаграждение от 15 000 до 30 000 грн – принят закон

15:22, 16 июля 2025
Военнослужащие из числа инструкторско-преподавательского состава в учебных заведениях смогут рассчитывать на ежемесячное дополнительное вознаграждение от 15 тысяч грн до 30 тысяч грн – парламент принял закон.
Военные инструкторы в учебных заведениях смогут получить дополнительное вознаграждение от 15 000 до 30 000 грн – принят закон
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сейчас закон предусматривает, что военнослужащим, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях), ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение от 15 000 до 30 000 гривен с учетом их уровня подготовки или квалификации на условиях, в размерах и в порядке, установленных Кабмином.

Однако такая выплата не предусмотрена для инструкторско-преподавательского состава высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений и учреждений профессионального предвысшего военного образования.

Таким образом, Верховная Рада приняла законопроект 13320, который расширяет эти категории.

Законопроектом предусмотрены изменения в «Заключительные и переходные положения» Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения», согласно которым на ежемесячное дополнительное вознаграждение от 15 000 до 30 000 грн с учетом их уровня подготовки (квалификации) могут рассчитывать:

  • военнослужащие, занимающие должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях);
  • военнослужащие, занимающие должности инструкторско-преподавательского состава в высших военных учебных заведениях, военных институтах, на факультетах военной подготовки, кафедрах военной подготовки, в отделениях военной подготовки, входящих в состав высших учебных заведений, а также учреждениях профессионального предвысшего военного образования.

Это ежемесячное дополнительное вознаграждение от 15 000 до 30 000 грн, как указано в законопроекте, выплачивается на условиях, в размерах и в порядке, установленных Кабмином.

Комитет по нацбезопасности предлагает, чтобы законопроект вступил в силу через месяц после опубликования.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

закон военные военная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
За публичное приравнивание  адвоката к клиенту в соцсетях будут штрафовать — Верховная Рада приняла закон

Предусмотрены штрафы от 3400 грн за публичное отождествление адвоката и клиента, в том числе через медиа, журналистов, общественные объединения, профессиональные союзы, цифровые платформы, социальные сети, интернет-ресурсы.

Судейский иммунитет не является безграничным, даже если речь идет о ВАКС – ВСП напомнила судье Виктору Маслову нормы законодательства

Высший совет правосудия фактически напомнил судье ВАКС Виктору Маслову, что судейский иммунитет не равен своевольному толкованию закона.

Военные инструкторы в учебных заведениях смогут получить дополнительное вознаграждение от 15 000 до 30 000 грн – принят закон

Военнослужащие из числа инструкторско-преподавательского состава в учебных заведениях смогут рассчитывать на ежемесячное дополнительное вознаграждение от 15 тысяч грн до 30 тысяч грн – парламент принял закон.

Верховная Рада отправила правительство в отставку, поддержав отставку Дениса Шмыгаля

Голосование за назначение Юлии Свириденко новым премьер-министром запланировано на 17 июля.

Оборонные предприятия из списка Минобороны Defence City получат освобождение от ряда налогов до 2036 года – Рада одобрила законопроект

Принятый за основу пакет законопроектов предусматривает, что юридическое лицо, включенное Минобороны в Перечень предприятий ОПК, приобретает статус резидента Defence City и получает освобождение от ряда налогов и защиту от разглашения данных.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду