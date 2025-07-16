В Одесской области задержали десять уклонистов, бежавших в Молдову за криптовалюту

Мужчины заплатили организатору от 7,5 до 9 тысяч долларов в криптовалюте, чтобы незаконно пересечь границу.

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В Одесской области задержали десятерых мужчин, которые пытались сбежать в Молдову за криптовалюту. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Так, на границе с Молдовой военнослужащие отдела пограничной службы «Великокомаровка» Подольского отряда выявили группу из десяти человек, пытавшихся незаконно покинуть территорию Украины.

Подозрительное движение пешеходов в направлении границы зафиксировал оператор беспилотника. Всю группу задержали на окраине одного из сел в Раздельнянском районе Одесской области.

Как выяснилось, мужчины являются жителями Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Одесской, Ровенской и Киевской областей. Они пытались нелегально пересечь приднестровский участок украинско-молдавской границы.

Организатором «путешествия» оказался администратор телеграм-канала, который дистанционно координировал действия беглецов. Несмотря на отсутствие каких-либо гарантий, каждый из мужчин заранее перевел ему от 7,5 до 9 тысяч долларов в криптовалюте.

Во время задержания некоторые нарушители попытались убежать, однако после предупредительных выстрелов в воздух прекратили сопротивление.

На всех задержанных составлены административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП («Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы»). Материалы дел направлены в суд.

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