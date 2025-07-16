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На Одещині затримали десятьох ухилянтів, які тікали до Молдови за криптовалюту

22:00, 16 липня 2025
Чоловіки заплатили організатору від 7,5 до 9 тисяч доларів у криптовалюті, щоб незаконно перетнути кордон.
На Одещині затримали десятьох ухилянтів, які тікали до Молдови за криптовалюту
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На Одещині затримали десятьох чоловіків, які намагались втекти до Молдови за криптовалюту. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Так, на кордоні з Молдовою військовослужбовці відділу прикордонної служби «Великокомарівка» Подільського загону викрили групу з десяти осіб, які намагалися незаконно залишити територію України.

Підозрілий рух пішоходів у бік кордону зафіксував оператор безпілотника. Усю групу зупинили на околиці села в Роздільнянському районі Одеської області.

Як з’ясувалося, чоловіки є мешканцями Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Одеської, Рівненської та Київської областей. Вони намагалися нелегально перетнути придністровську ділянку українсько-молдовського кордону.

Організатором «мандрівки» виявився адміністратор телеграм-каналу, який дистанційно координував дії втікачів. Попри відсутність гарантій, кожен з чоловіків сплатив йому від 7,5 до 9 тисяч доларів у криптовалюті.

Під час затримання деякі порушники спробували втекти, однак після попереджувальних пострілів у повітря припинили опір.

На всіх затриманих склали адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП («Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону»). Матеріали справ скеровано до суду.

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