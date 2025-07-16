Податкова нагадала, яку інформацію повинен містити QR-код у чеку

18:07, 16 липня 2025
Податківці підкреслили, що QR-код у фіскальному касовому чеку повинен містити обов’язкову інформацію.
Податкова служба в Одеській області звертає увагу, що одним з реквізитів у фіскальному чеку є QR-код.
QR-код має містити в собі таку обов’язкову інформацію:
- код автентифікації повідомлення (МАС) цього чеку;
- дату та час здійснення розрахункових операцій;
- фіскальний номер касового чека/фіскальний номер електронного касового чека в межах зміни;
- суму розрахункової операції;
- фіскальний номер РРО/ПРРО, на якому він сформований.
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