Податкова нагадала, яку інформацію повинен містити QR-код у чеку

Податківці підкреслили, що QR-код у фіскальному касовому чеку повинен містити обов’язкову інформацію.

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Податкова служба в Одеській області звертає увагу, що одним з реквізитів у фіскальному чеку є QR-код.

QR-код має містити в собі таку обов’язкову інформацію:

код автентифікації повідомлення (МАС) цього чеку;

дату та час здійснення розрахункових операцій;

фіскальний номер касового чека/фіскальний номер електронного касового чека в межах зміни;

суму розрахункової операції;

фіскальний номер РРО/ПРРО, на якому він сформований.

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