Налоговая напомнила, какую информацию должен содержать QR-код в чеке

Налоговики подчеркнули, что QR-код в фискальном кассовом чеке должен содержать обязательную информацию.

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Налоговая служба в Одесской области обращает внимание, что одним из реквизитов в фискальном чеке является QR-код.

QR-код должен включать в себя такую обязательную информацию:

код аутентификации сообщения (МАС) этого чека;

дату и время осуществления расчетных операций;

фискальный номер кассового чека/фискальный номер электронного кассового чека в пределах смены;

сумму расчетной операции;

фискальный номер РРО/ПРРО, на котором он сформирован.

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