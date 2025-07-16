Налоговая напомнила, какую информацию должен содержать QR-код в чеке

Налоговая служба в Одесской области обращает внимание, что одним из реквизитов в фискальном чеке является QR-код.
QR-код должен включать в себя такую обязательную информацию:
код аутентификации сообщения (МАС) этого чека;
дату и время осуществления расчетных операций;
фискальный номер кассового чека/фискальный номер электронного кассового чека в пределах смены;
сумму расчетной операции;
фискальный номер РРО/ПРРО, на котором он сформирован.
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