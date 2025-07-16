В Британии помощник юриста поддел подпись клиента — боялся потерять работу

Мужчина скопировал подпись с другого документа, чтобы скрыть ошибку, однако впоследствии сам признался в подлоге и оставил юридическую фирму.

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В Великобритании бывший помощник юриста Сартак Мукерджи признался, что подделал подписи клиента, чтобы задним числом додать их к важному документу. Как он объяснил, опасался, что отсутствие подписи может стоить ему работы — поэтому и поступил неэтично. Об этом сообщает Law Gazette.

Инцидент произошел осенью 2023 года, когда Мукерджи отправлял клиентам пакет документов на подпись. Спустя более года один из коллег обратился к нему с просьбой предоставить копию одного из документов — письма о раскрытии информации. Проверив архив, параюрист обнаружил, что документ клиенту не отправляли, а значит, он остался неподписанным.

Вместо того чтобы сообщить об этом, Мукерджи просто скопировал подписи клиента с другого документа и переслал файл коллеге. Он также не сообщил, что клиент не видел письма и не ставил на нем подпись.

Сначала он дал ложные объяснения, однако через два дня сам признался коллеге в подделке. Вскоре после этого он подал в отставку — после двух с половиной лет работы в фирме.

Дело рассмотрела британская Ассоциация по регулированию деятельности солиситоров (SRA). Регулятор учел, что Мукерджи признал вину на раннем этапе и полностью сотрудничал с внутренним расследованием.

В то же время в SRA подчеркнули: как опытный помощник юриста, он должен был понимать, что обман коллег подрывает доверие к юридической профессии.

По итогам разбирательства Мукерджи согласился на введение ограничений в соответствии с разделом 43 — это означает, что он больше не сможет работать в регулируемых юридических фирмах без предварительного разрешения от SRA. Также он должен оплатить судебные расходы в размере 300 фунтов.

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