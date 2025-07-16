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У Британії помічник юриста підробив підпис клієнта — боявся втратити роботу

18:26, 16 липня 2025
Чоловік скопіював підпис з іншого документа, щоб приховати помилку, однак згодом сам зізнався у підробці й залишив юридичну фірму.
У Британії помічник юриста підробив підпис клієнта — боявся втратити роботу
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У Великій Британії колишній помічник юриста Сартак Мукерджі зізнався, що підробив підписи клієнта, аби заднім числом додати їх до важливого документа. Як він пояснив: побоювався, що втрата підпису може коштувати йому роботи — тому й вчинив неетично. Про це повідомляє Law Gazette.

Інцидент стався восени 2023 року, коли Мукерджі надсилав клієнтам пакет документів на підпис. Понад рік потому колега звернувся до нього з проханням надати копію одного з документів —листа з розкриттям інформації. Перевіривши архів, параюрист виявив, що документ клієнту не надсилали, тож він залишився без підпису.

Замість того, щоб повідомити про це, Мукерджі просто скопіював підписи клієнта з іншого документа й надіслав файл колезі. Він також не попередив, що підписів у листі не було, і що сам клієнт його не бачив.

Спочатку чоловік надавав неправдиві пояснення, однак через два дні сам зізнався колезі в підробці. Незабаром після цього він подав у відставку — після двох із половиною років роботи у фірмі.

Справу розглянула британська Асоціація регулювання діяльності солісіторів (SRA). Регулятор врахував, що Мукерджі визнав вину на ранньому етапі та повністю співпрацював із внутрішнім розслідуванням.

Водночас в SRA наголосили: як досвідчений параюрист, він мав усвідомлювати, що обман колег підриває довіру до юридичної професії.

За підсумками розгляду Мукерджі погодився на запровадження санкцій згідно з розділом 43 — це означає, що він більше не зможе працювати в регульованих юридичних фірмах без попереднього дозволу регулятора. Також він має сплатити £300 судових витрат.

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юрист Великобританія Велика Британія

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