На Рівненщині лікар пообіцяв жінці за 2 тисячі доларів посприяти в оформленні інвалідності

Лікар отримав штраф більше 90 тис. гривень.

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Рокитнівський районний суд визнав винним лікаря медзакладу у вимаганні хабаря в розмірі 2000 доларів від жительки Сарненського району за вплив на рішення експертної команди щодо присвоєння групи інвалідності. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними суду, лікар не лише отримав неправомірну вигоду, але й умовив громадянку передати хабар 4000 грн медсестрі одного з медичних закладів Рівного, щоб забезпечити підписання документації, необхідної для встановлення діагнозу та групи інвалідності.

Чоловік повністю визнав свою провину, дав свідчення проти іншого причетного до корупції, отримавши штраф у розмірі 93 500 гривень, хоча вирок ще не набув законної сили й може бути оскаржений в апеляційному суді.

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