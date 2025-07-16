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На Рівненщині лікар пообіцяв жінці за 2 тисячі доларів посприяти в оформленні інвалідності

17:49, 16 липня 2025
Лікар отримав штраф більше 90 тис. гривень.
На Рівненщині лікар пообіцяв жінці за 2 тисячі доларів посприяти в оформленні інвалідності
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Рокитнівський районний суд визнав винним лікаря медзакладу у вимаганні хабаря в розмірі 2000 доларів від жительки Сарненського району за вплив на рішення експертної команди щодо присвоєння групи інвалідності. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними суду, лікар не лише отримав неправомірну вигоду, але й умовив громадянку передати хабар 4000 грн медсестрі одного з медичних закладів Рівного, щоб забезпечити підписання документації, необхідної для встановлення діагнозу та групи інвалідності.

Чоловік повністю визнав свою провину, дав свідчення проти іншого причетного до корупції, отримавши штраф у розмірі 93 500 гривень, хоча вирок ще не набув законної сили й може бути оскаржений в апеляційному суді.

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