Практика судів
  1. В Україні

На Одещині затримали 22-річного чоловіка, який намагався підпалити будівлю ТЦК

21:09, 16 липня 2025
Молодик кинув у приміщення саморобний запалювальний пристрій, але підпал не вдався — його затримали.
На Одещині затримали 22-річного чоловіка, який намагався підпалити будівлю ТЦК
Джерело фото: АрміяInform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині затримали 22-річного жителя Ізмаїла, який хотів здійснити підпал будівлі ТЦК. Про це повідомляє поліція регіону.

Вказується, що зловмисник намагався підпалити будівлю одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, кинувши в неї палаючий власноруч виготовлений пристрій із легкозаймистою рідиною. Утім, впавши біля входу в приміщення, ємність не розгорілася. 

На щастя, ні люди не постраждали, ні майно пошкоджено не було.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 22-річний місцевий житель. Молодика розшукали за місцем мешкання і затримали його у процесуальному порядку. Щодо своїх дій фігурант пояснень не надав.

З місця злочину та з будинку молодика під час проведення санкціонованого обшуку слідчі вилучили низку речових доказів, які скерували на експертні дослідження.

За наявності достатніх доказів поліцейські під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру в замаху на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Згідно з санкцією ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та передачі матеріалів кримінального провадження для подальшого розслідування за підслідністю до СБУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція підпал Одеса ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні збільшать чисельність СБУ і Центру спецоперацій «А» зокрема — Рада прийняла закон

Також законом передбачено, що військовослужбовці СБУ мають право застосовувати зброю та бойову техніку в порядку, встановленому нині для ЗСУ.

Суддівський імунітет не є безмежним, навіть якщо йдеться про ВАКС – ВРП нагадала судді Віктору Маслову норми законодавства

Вища рада правосуддя фактично нагадала судді ВАКС Віктору Маслову, що суддівський імунітет не дорівнює свавільному тлумаченню закону.

За публічне пов’язування адвоката з клієнтом у соцмережах будуть штрафувати — Верховна Рада прийняла закон

Передбачені штрафи від 3400 грн за публічне ототожнення адвоката та клієнта, у тому числі через медіа, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки, цифрові платформи, соціальні мережі, інтернет-ресурси.

Чоловікам, які вчасно уточнили дані, прийшли повідомлення про штрафи від ТЦК у Резерв+ – що радять у Міноборони

Військовозобов’язані вчасно уточнили свої дані, але їм все одно прийшли штрафи у Резерв+ – що каже відповідальна за цифровізацію в Міноборони Катерина Черногоренко

«Усі рівні, але деякі рівніші за інших» – як члени Вищої ради правосуддя проходили співбесіди з ВККС

Реальністю стала ситуація, коли спочатку члени ВРП проголосували за членів ВККС, а потім члени ВККС проголосували за членів Ради правосуддя.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду