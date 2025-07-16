На Одещині затримали 22-річного чоловіка, який намагався підпалити будівлю ТЦК

Молодик кинув у приміщення саморобний запалювальний пристрій, але підпал не вдався — його затримали.

Джерело фото: АрміяInform

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На Одещині затримали 22-річного жителя Ізмаїла, який хотів здійснити підпал будівлі ТЦК. Про це повідомляє поліція регіону.

Вказується, що зловмисник намагався підпалити будівлю одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, кинувши в неї палаючий власноруч виготовлений пристрій із легкозаймистою рідиною. Утім, впавши біля входу в приміщення, ємність не розгорілася.

На щастя, ні люди не постраждали, ні майно пошкоджено не було.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 22-річний місцевий житель. Молодика розшукали за місцем мешкання і затримали його у процесуальному порядку. Щодо своїх дій фігурант пояснень не надав.

З місця злочину та з будинку молодика під час проведення санкціонованого обшуку слідчі вилучили низку речових доказів, які скерували на експертні дослідження.

За наявності достатніх доказів поліцейські під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру в замаху на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Згідно з санкцією ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та передачі матеріалів кримінального провадження для подальшого розслідування за підслідністю до СБУ.

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