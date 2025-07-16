В Одесской области задержали 22-летнего мужчину, который пытался поджечь здание ТЦК

Молодой человек бросил в помещение самодельное зажигательное устройство, но поджог не удался — его задержали.

Джерело фото: АрміяInform

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области задержали 22-летнего жителя Измаила, который пытался поджечь здание ТЦК. Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, злоумышленник попытался поджечь здание одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, бросив в него самодельное зажигательное устройство с легковоспламеняющейся жидкостью. Однако емкость упала у входа и не воспламенилась.

К счастью, никто не пострадал, имущество также не было повреждено.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 22-летний местный житель. Его разыскали по месту проживания и задержали в процессуальном порядке. Объяснять свои действия задержанный отказался.

Во время обыска на месте происшествия и в доме подозреваемого следователи изъяли ряд вещественных доказательств, которые направлены на экспертные исследования.

При наличии достаточных доказательств, под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры, полицейские сообщили мужчине о подозрении в покушении на воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период. По ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и передаче материалов уголовного производства по подследственности в СБУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.