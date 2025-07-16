В Ровенской области врач пообещал женщине за 2 тысячи долларов помочь в оформлении инвалидности

Врач получил штраф более 90 тыс. гривен.

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Ракитновский районный суд признал виновным врача медучреждения в вымогательстве взятки в размере 2000 долларов от жительницы Сарненского района за влияние на решение экспертной команды по присвоению группы инвалидности.

По данным суда, врач не только получил неправомерную выгоду, но и уговорил гражданку передать взятку 4000 грн медсестре одного из медицинских учреждений Ровно, чтобы обеспечить подписание документации, необходимой для установления диагноза и группы инвалидности.

Мужчина полностью признал свою вину, дал показания против другого причастного к коррупции, получив штраф в размере 93 500 гривен, хотя приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном суде.

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