Військові інструктори у навчальних закладах зможуть отримати додаткову винагороду від 15000 до 30000 грн — прийнято закон

Військовослужбовці з числа інструкторсько-викладацького складу у закладах освіти зможуть розраховувати на щомісячну додаткову винагороду від 15 тисяч грн до 30 тисяч грн – парламент прийняв закон.

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Наразі закон передбачає, що військовослужбовцям, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), щомісячно виплачується додаткова винагорода від 15000 до 30000 гривень з урахуванням їх рівня підготовки чи кваліфікації на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабміном.

Проте така виплата не передбачена для інструкторсько-викладацького складу вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої військової освіти

Отже, Верховна Рада прийняла законопроект 13320, який розширює ці категорії.

Законопроектом передбачені зміни до «Прикінцевих та перехідних положень» Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану», відповідно до яких на щомісячну додаткову винагороду від 15 тисяч грн до 30 тисяч грн з урахуванням їх рівня підготовки (кваліфікації) можуть розраховувати:

військовослужбовці, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах)

військовослужбовці, які обіймають посади інструкторсько-викладацького складу у вищих військових навчальних закладах, військових інститутах, на факультетах військової підготовки, кафедрах військової підготовки, у відділеннях військової підготовки, які входять до складу закладів вищої освіти, а також закладах фахової передвищої військової освіти.

Ця щомісячна додаткова винагорода від 15000 до 30000 грн, як зазначено у законопроекті, виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабміном.

Комітет з нацбезпеки пропонує, щоб законопроект набрав чинності через місяць після опублікування.

Автор: Наталя Мамченко

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