В Украине хотят обновить Государственный стандарт начального образования

В МОН объяснили, что будет предусматривать обновленный стандарт начального образования.

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Министерство образования и науки Украины объявило о начале общественного обсуждения проекта обновленного Государственного стандарта начального образования.

Зачем обновлять Государственный стандарт начального образования?

Действующий стандарт был утвержден в 2018 году. Согласно законодательству, государственные стандарты подлежат пересмотру не реже чем раз в 8–10 лет. Обновление — это плановый процесс, который позволяет уточнить содержание образования в соответствии с современными подходами и обеспечить согласованность между всеми уровнями общего среднего образования.

В то же время за последние годы система начального образования столкнулась с серьезными вызовами: полномасштабная война, длительные периоды дистанционного обучения, изменение условий работы педагогов, а также новые потребности учеников. Все это стало основанием для более глубокого переосмысления подходов.

Над проектом обновленного стандарта работала рабочая группа, в которую вошли практикующие учителя и учительницы, эксперты и экспертки по вопросам оценки, инклюзии, содержания образования и педагогического проектирования. Их наработки учитывают опыт внедрения НУШ и обеспечивают логическую согласованность со стандартами базового среднего образования (2020) и профильного среднего образования (2024).

Что предусматривает обновленный стандарт?

Обновленный стандарт вводит ряд структурно важных элементов, отсутствовавших в предыдущей редакции Государственного стандарта начального образования:

1. Впервые определен компетентностный потенциал каждой образовательной области.

В документе четко указано, какие именно компетентности должна сформировать начальная школа в рамках каждой из девяти образовательных областей — языково-литературной, математической, естественнонаучной, технологической, информатической, социальной и здоровьесберегающей, гражданской и исторической, художественной, а также области «Физическая культура». Это поможет педагогам лучше подбирать учебный материал и формулировать цели взаимодействия с учениками.

2. Упорядочены требования к результатам обучения и введены ориентиры для оценивания.

Каждая область получила детализированные ориентиры для оценивания, что позволяет прозрачно планировать образовательный процесс, своевременно выявлять трудности и поддерживать развитие каждого ребенка. Это решение усиливает связь между обучением, оцениванием и результатами.

3. Учтено языково-культурное разнообразие и потребности детей с ООП (особенными образовательными потребностями).

В стандарте появились отдельные требования к результатам обучения для детей, получающих образование на украинском жестовом или иностранном жестовом языке, а также для тех, кто учится на языках национальных общин. Это важный шаг к реализации инклюзивного образования.

4. Обеспечена связь между всеми уровнями образования.

Обновленный стандарт логически согласован со стандартами базового среднего образования (2020) и профильного среднего образования (2024). Благодаря этому содержание образования в 1–4 классах рассматривается не отдельно, а как часть целостной образовательной траектории ребенка на протяжении всей школы.

5. Стандарт опирается на уже существующую практику.

Для учителей не предусмотрены радикальные изменения в подходах к обучению. Напротив — обновление систематизирует и уточняет то, что уже используется в школах. На основе обновленного стандарта будет создана типовая образовательная программа и новые модельные учебные программы.

«Общественное обсуждение продлится до 28 августа 2025 года. Предложения, замечания и комментарии можно отправить:

— через платформу eDEM;

— или на электронные адреса: [email protected], [email protected].

После завершения обсуждения и обработки предложений документ будет подан на утверждение Кабинету Министров Украины», — заявили в МОН.

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