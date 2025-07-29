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В Україні хочуть оновити Державний стандарт початкової освіти

13:17, 29 липня 2025
У МОН пояснили, що передбачатиме оновлений стандарт початкової освіти.
В Україні хочуть оновити Державний стандарт початкової освіти
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Міністерство освіти і науки України оголосило про початок громадського обговорення проекту оновленого Державного стандарту початкової освіти.

Навіщо оновлювати Державний стандарт початкової освіти?

Чинний стандарт  ухвалено у 2018 році. Згідно із законодавством, державні стандарти підлягають перегляду щонайменше раз на 8–10 років. Оновлення — це плановий процес, який дає можливість уточнити зміст освіти відповідно до сучасних підходів і забезпечити узгодженість між усіма рівнями загальної середньої освіти.

Водночас за останні роки система початкової освіти зазнала суттєвих викликів: повномасштабна війна, тривалі періоди дистанційного навчання, зміна умов роботи педагогів, а також нові потреби учнівства. Усе це стало підставою для глибшого переосмислення підходів.

Над проектом оновленого стандарту працювала робоча група, до якої увійшли вчительки й вчителі-практики, експертки й експерти з питань оцінювання, інклюзії, освітнього змісту та педагогічного проектування. Їхні напрацювання враховують досвід упровадження НУШ та забезпечують логічну узгодженість зі стандартами базової середньої освіти (2020) та профільної середньої освіти (2024).

Що передбачає оновлений стандарт?

Оновлений стандарт запроваджує низку структурно важливих елементів, відсутніх у попередній редакції Державного стандарту початкової освіти.

  1. Уперше визначено компетентнісний потенціал кожної освітньої галузі.

У документі чітко визначено, які саме компетентності має сформувати початкова школа в межах кожної з дев’яти галузей — мовно-літературної, математичної, природничої, технологічної, інформатичної, соціальної та здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької, а також галузі  «Фізична культура». Це допоможе педагогам ліпше підбирати навчальний зміст та формулювати мету взаємодії з учнями й ученицями.

  1. Упорядковано вимоги до результатів навчання та запроваджено орієнтири для оцінювання.

Кожна галузь отримала деталізовані орієнтири для оцінювання, що дає змогу прозоро планувати освітній процес, вчасно виявляти труднощі й підтримувати розвиток кожної дитини. Це рішення підсилює зв’язок між навчанням, оцінюванням і результатами.

  1. Враховано мовно-культурне розмаїття й потреби дітей з ООП.

У стандарті з’явилися окремі вимоги до результатів навчання для дітей, які здобувають освіту українською жестовою або іноземною жестовою мовою, а також для тих, хто навчається мовами національних спільнот. Це важливий крок до реалізації інклюзивної освіти.

  1. Забезпечено зв’язок між усіма рівнями освіти.

Оновлений стандарт логічно узгоджено зі стандартами базової середньої освіти (2020) та профільної середньої освіти (2024). Завдяки цьому зміст освіти у 1–4 класах не розглядається окремо, а є частиною цілісної освітньої траєкторії дитини впродовж усієї школи.

  1. Стандарт опирається на вже наявну практику.

Для вчительок і вчителів не передбачено радикальних змін у підходах до навчання. Навпаки — оновлення систематизує й уточнює те, що вже використовується в школах. На основі оновленого стандарту буде створена типова освітня програма та нові модельні навчальні програми.

«Громадське обговорення триватиме до 28 серпня 2025. Пропозиції, зауваження та коментарі можна надіслати:

через платформу eDEM;

або на електронні адреси: [email protected], [email protected].

Після завершення обговорення та опрацювання пропозицій документ буде подано на затвердження Кабінету Міністрів України», - заявили у МОН.

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МОН України

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