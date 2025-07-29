Кияни задекларували понад 1000 одиниць вогнепальної зброї та чверть мільйона набоїв

У рамках кампанії громадяни задекларували понад 1000 одиниць зброї та більше 255 тисяч набоїв.

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У Києві триває кампанія з декларування зброї, яка стартувала 25 листопада 2024 року. Її мета — надати можливість громадянам, які незаконно зберігають або знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси, легалізувати їх та отримати законне право на володіння.

Як повідомили в поліції, станом на сьогодні до правоохоронних органів столиці звернулися 983 мешканці. У результаті задекларовано 1021 одиницю вогнепальної зброї, з них:

нарізної — 757 одиниць,

— 757 одиниць, гладкоствольної — 264 одиниці,

а також понад 255 000 набоїв.

Усі декларанти отримали відповідні дозволи та можуть зберігати зброю на законних підставах.

Поліція нагадує: процедура декларування є простою та доступною — і займає лише кілька годин.

Алгоритм дій:

Повідомити про зброю або боєприпаси, зателефонувавши на спецлінію 102 або звернувшись до управління поліції за місцем проживання.

Прибути до підрозділу поліції для оформлення, або дочекатися приїзду фахівців дозвільної служби додому.

Надати лише паспорт, фото та ідентифікаційний код.

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