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Кабмін пропонує скасувати 63 інструменти державного регулювання бізнесу

09:59, 29 липня 2025
63 інструменти державного регулювання бізнесу хочуть скасувати, як застарілі, неактуальні, дублюючі та обтяжуючі для бізнесу.
Кабмін пропонує скасувати 63 інструменти державного регулювання бізнесу
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Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проект Закону 13554 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення господарської діяльності».

Законопроект спрямований на створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та зниження адміністративного навантаження на підприємців шляхом скасування адміністративної відповідальності за застарілі та неефективні інструменти державного регулювання бізнесу (документи дозвільного характеру, ліцензії або інші результати надання публічних послуг).

Проектом Закону пропонується скасувати 63 інструменти державного регулювання бізнесу, як застарілі, неактуальні, дублюючі та обтяжуючі для бізнесу:

- у сфері охорони здоров’я запропоновано на скасування 2 інструменти, а саме, дозвіл спеціальний на зайняття народною медициною (цілительством) та сертифікат про державну реєстрацію небезпечного фактору, який не передбачений спеціальним законодавством;

- у сферах охорони атмосферного повітря та водного господарства запропоновано на скасування 18 інструментів, зокрема, дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, погодження на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, погодження межі зон санітарної охорони водних об’єктів, погодження нормативів водопостачання тощо;

- у сферах агропромислового комплексу, лісового, мисливського, рибного господарств та тваринного світу запропоновано на скасування 23 інструменти, зокрема, дозвіл на вирубування насінників і плюсових дерев; дозвіл на добування мисливських тварин для наукових цілей, переселення в нові місця перебування, а також збирання пташиних яєць; витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів; дозвіл на будівництво меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури; страхування зерна, прийнятого на зберігання за простим або подвійним складським свідоцтвом, від ризиків випадкової загибелі, пошкодження або втрати тощо;

- у сферах енергетики, альтернативних видів палива, будівництва та вибухових матеріалів промислового призначення запропоновано на скасування 8 інструментів, зокрема, підтвердження належності палива до альтернативного; погодження про можливість використання земель і водойм, розташованих у санітарно-захисних зонах атомних електростанцій, з народногосподарською метою; погодження Головним архітектором міста, району містобудівних та архітектурних проектних рішень об'єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення; свідоцтв на придбання та зберігання вибухових матеріалів промислового призначення тощо;

- у сферах зовнішньо-економічної діяльності, інвестиційної політики, культурної спадщини, інноваційної діяльності, освіти та кінематографії запропоновано на скасування 12 інструментів, зокрема, висновок на право проведення переговорів (генеральний, відкритий, разовий висновок); державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора; ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти; дозвіл на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти; дозвіл на застосування металошукачів чи будь-якого іншого пошукового обладнання або відповідної технології на об'єктах культурної спадщини тощо.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Уряд для реалізації рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки бізнесу підготує пропозиції змін до Кримінального процесуального кодексу.

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