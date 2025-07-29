Кабмин предлагает отменить 63 инструмента государственного регулирования бизнеса

63 инструмента государственного регулирования бизнеса хотят отменить как устаревшие, неактуальные, дублирующие и обременительные для бизнеса.

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Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона №13554 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по упрощению условий ведения хозяйственной деятельности».

Законопроект направлен на создание благоприятной среды для развития бизнеса и снижение административной нагрузки на предпринимателей путем отмены административной ответственности за устаревшие и неэффективные инструменты государственного регулирования бизнеса (разрешительные документы, лицензии или другие результаты предоставления публичных услуг).

Проектом Закона предлагается отменить 63 инструмента государственного регулирования бизнеса как устаревшие, неактуальные, дублирующие и обременительные для бизнеса:

в сфере здравоохранения предлагается отменить 2 инструмента, а именно: специальное разрешение на занятие народной медициной (целительством) и сертификат о государственной регистрации опасного фактора, который не предусмотрен специальным законодательством;

в сферах охраны атмосферного воздуха и водного хозяйства предлагается отменить 18 инструментов, в частности: разрешение на ведение деятельности, направленной на искусственные изменения состояния атмосферы и атмосферных явлений в хозяйственных целях; согласование выбросов загрязняющих веществ, для которых не установлены соответствующие нормативы экологической безопасности; согласование границ зон санитарной охраны водных объектов; согласование нормативов водоснабжения и др.;

в сферах агропромышленного комплекса, лесного, охотничьего, рыбного хозяйств и животного мира предлагается отменить 23 инструмента, в частности: разрешение на вырубку семенников и плюсовых деревьев; разрешение на отлов охотничьих животных для научных целей, переселения в новые места обитания, а также сбор птичьих яиц; выписка из Государственного реестра сертифицированных инженеров-геодезистов; разрешение на строительство мелиоративных систем и отдельных объектов инженерной инфраструктуры; страхование зерна, принятого на хранение по простому или двойному складскому свидетельству, от рисков случайной гибели, повреждения или утраты и др.;

в сферах энергетики, альтернативных видов топлива, строительства и промышленных взрывчатых материалов предлагается отменить 8 инструментов, в частности: подтверждение принадлежности топлива к альтернативному; согласование возможности использования земель и водоемов, расположенных в санитарно-защитных зонах атомных электростанций, в народнохозяйственных целях; согласование Главным архитектором города, района градостроительных и архитектурных проектных решений объектов, расположенных в исторической части города, исторических ареалах, на магистралях и площадях общегородского значения; свидетельства на приобретение и хранение промышленных взрывчатых материалов и др.;

в сферах внешнеэкономической деятельности, инвестиционной политики, культурного наследия, инновационной деятельности, образования и кинематографии предлагается отменить 12 инструментов, в частности: заключение на право проведения переговоров (генеральное, открытое, разовое заключение); государственная регистрация договоров (контрактов) о совместной инвестиционной деятельности с участием иностранного инвестора; лицензия на осуществление образовательной деятельности в сфере внешкольного образования; разрешение на создание территориально обособленного структурного подразделения иностранного высшего учебного заведения; разрешение на использование металлоискателей или другого поискового оборудования или соответствующей технологии на объектах культурного наследия и др.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Правительство для реализации решения СНБО о моратории на необоснованные проверки бизнеса подготовит предложения изменений в Уголовный процессуальный кодекс.

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