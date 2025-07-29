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На Буковине произошло землетрясение — подробности

09:52, 29 июля 2025
Землетрясение зарегистрировано в районе населенных пунктов Волока и Грушевка.
На Буковине произошло землетрясение — подробности
Фото: depositphotos
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Главный центр специального контроля сообщил, что 29 июля в 05:15:12 было зарегистрировано землетрясение в районе населенных пунктов Волока и Грушевка Черновицкого района Черновицкой области.

Землетрясение магнитудой 2,3 (по шкале Рихтера) произошло на глубине 2 км.

«По классификации землетрясений относится к едва ощутимым», — заявили в ведомстве.

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землетрясение

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