29 июля – какой сегодня праздник и главные события

29 июля в Украине День чествования павших воинов Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Фото: Adobe Stock

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Во вторник, 29 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

29 июля в Украине День чествования павших воинов Сил специальных операций (ССО) Вооруженных Сил Украины. Дата посвящена героям-спецназначенцам, отдавшим свою жизнь, выполняя самые опасные боевые задачи во имя свободы, безопасности и независимости Украины. Эти воины — невидимый щит государства, те, кто действует там, где другие не могут, выполняя самые рискованные миссии на передовом и глубоком тылу врага.

Также 29 июля Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией. Социокультурное разнообразие — это многогранность человечества (традиций, религии, языка, энтиных и национальных принадлежностей, стиля жизни, взглядов, гендерной идентичности, образов мышления и т.п.). А дискриминация — это любое ограничение прав человека по признакам веры, расы, языка, национальности и т.п.

А еще 29 июля Международный день тигра. Глобальная инициатива, посвященная охране тигров и сохранению их природной среды обитания. Главная цель этого дня состоит в привлечении внимания к угрозе исчезновения тигров, содействии усилиям в их защите и информировании мира о важности сохранения биоразнообразия.

Какой сегодня церковный праздник

29 июля верующие празднуют день памяти святого мученика Калиника. Родился в Киликии (Малая Азия). Являлся эллином по происхождению и сначала проповедовал язычество. Когда обратился к христианству, сразу принял святое Крещение. Выбрал путь странствующего проповедника.

Календарь важных событий за 29 июля

238 год — в Риме преторианцы насильно захватывают императорский дворец, где находились соправители Пупиен и Бальбин;

615 год — в городе Паленке 12-летний Пакаль Великий восходит на трон Баакульского царства майя;

626 год — начинается десятидневная осада Константинополя аварами и союзными им племенами — славянами, булгарами и гепидами — в пределах иранско-византийской войны;

1014 год — в битве при Беласице император Василий II Болгароборец наносит сокрушительное поражение болгарской армии;

1018 год — в битве у Влардингена граф Западной Фрисландии Дирк III побеждает армию императора Генриха II;

1030 год — под Стекластадиром погибает норвежский король Олаф II, пытаясь вернуть престол, захваченный датским монархом Канутом Великим;

1108 год — Людовик VI восходит на французский престол;

1148 год — заканчивается четырехдневная, но безуспешная осада Дамаска крестоносцами;

1423 год — Владислав II Ягайло предоставляет Лодзи магдебургское право;

1474 год — армия Карла Смелого начинает осаду города Нейсс, продолжавшаяся до июня следующего года;

1565 год — Королева Шотландии Мария Стюарт венчается со своим кузеном, лордом Дарнли;

1572 год — начинается Молодинская битва между московским войском и татарами, продолжающаяся до 2 августа;

1693 год — в битве под Нервинденом французы одерживают пирровую победу над коалиционными силами Вильгельма III во время Девятилетней войны;

1776 год — Петра Калнышевского, последнего кошевого атамана Запорожской Сечи, арестовывают и ссылают на Соловки, где он проводит в неволе 25 лет;

1793 год — Джон Грейвз Симко основывает форт Йорк;

1836 год — в Париже открывают Триумфальную арку;

1851 год — астроном Аннибале де Гаспарис открывает астероид 15 Эвномия;

1858 год — под давлением США Япония открывает порты Токио и Осаки для иностранцев;

1865 год — большой пожар разрушает часть Бучача;

1874 год — изобретают разборный теннисный корт;

1899 год — завершается Первая Гаагская мирная конференция, посвященная военному праву;

1914 год — начинает работать первая трансконтинентальная телефонная линия между Нью-Йорком и Сан-Франциско;

1940 год — Люфтваффе начинает масштабную бомбардировку Великобритании;

1941 год — Румыния заявляет о возвращении Бессарабии и Буковины;

1948 год — в Лондоне открывают XIV Летние Олимпийские игры — первые после Второй мировой войны;

1957 год — учреждают Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ);

1958 год — в США образуют агентство NASA для освоения космоса;

1994 год — в Украине временно приостанавливают процесс приватизации;

1998 год — в Лос-Анджелесе американец Сет Рид совершает самый длинный прыжок на мотоцикле с крыши на крышу — 19,8 метров;

2002 год — во Львове происходит Скниловская трагедия — самая большая катастрофа в истории авиашоу: погибает 77 человек;

2005 год — астрономы объявляют об открытии карликовой планеты Эрида;

2010 год — в Демократической Республике Конго опрокидывается переполненный паром: погибает по меньшей мере 80 человек;

2022 год — Земля совершает кратчайший оборот вокруг своей оси в истории — день сокращается на 1,59 миллисекунды, предположительно из-за явления колебания Чандлера.

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