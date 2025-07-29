70% украинцев за границей хотят вернуться домой, — посол в Польше Василий Боднар

По словам посла, вероятно, в Украину не вернутся 15–20% граждан.

Фото: ua.pl

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Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что около 70% украинцев, выехавших за границу, хотят вернуться домой. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

«Вы силой не вернете этих людей. Это их решение. Вопрос — в создании условий. Если вы разговариваете с беженцами, с людьми, которые уехали не по доброй воле, а под давлением обстоятельств, то процентов 70 из них говорят, что хотят вернуться», — сказал дипломат.

По словам посла, вероятно, в Украину не вернутся 15–20% украинцев, которые уже основательно обосновались в Польше и даже подали документы на получение гражданства.

«Однако большинство других наших людей говорят: “Если завтра заканчивается война — мы едем домой”», — отметил Боднар.

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