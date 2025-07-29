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Россияне нанесли удар по исправительной колонии в Запорожской области — 16 человек погибло, 35 пострадали

09:17, 29 июля 2025
В результате вражеской атаки разрушено здание учреждения, а также повреждены частные дома поблизости.
Россияне нанесли удар по исправительной колонии в Запорожской области — 16 человек погибло, 35 пострадали
Фото: ГСЧС
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В Запорожской области российские оккупационные войска нанесли удар по исправительной колонии. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он рассказал, что этой ночью враг обстрелял Запорожский район, предварительно — 8 ФАБами. Один из ударов пришелся по исправительной колонии.

«16 человек погибло, 35 получили ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — пишет Федоров.

Он уточнил, что в результате этой атаки было разрушено здание учреждения, а также повреждены частные дома рядом.

На обстрел отреагировали глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

«Это очередное военное преступление россиян, которые не остановятся, если их не остановить.

Режим Путина, который устами отдельных персонажей также угрожает США, должен подвергнуться экономическим и военным ударам, которые лишат его возможности воевать. Угроза войны в Европе вполне реальна, пока Путин наращивает ВПК и способен подключать к войне КНДР», — заявил Ермак.

«Люди, находящиеся в местах несвободы, не теряют права на жизнь и защиту. Это грубое нарушение международного гуманитарного права и еще одно доказательство военных преступлений РФ», — сказал Лубинец.

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Запорожье война обстрел

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