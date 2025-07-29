Проверяют документы и могут ограничить проезд — СБУ проводит мероприятия по безопасности в Деснянском районе Киева

Служба безопасности Украины сообщила, что совместно с Национальной полицией и другими подразделениями Сил обороны Украины проводит плановые меры безопасности на территории Деснянского района Киева. Об этом информирует пресс-служба СБУ.
Основной целью мероприятий является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей.
Во время проведения мероприятий по обеспечению безопасности правоохранители:
«Мероприятия проводятся с учетом правового режима военного положения.
Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта», — говорится в сообщении.
СБУ призвала граждан с пониманием относиться к возможным неудобствам и надлежащим образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.
«Кроме того, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.
Подчеркиваем, что в своей деятельности Служба безопасности придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан», — добавили в СБУ.
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