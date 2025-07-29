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Проверяют документы и могут ограничить проезд — СБУ проводит мероприятия по безопасности в Деснянском районе Киева

09:00, 29 июля 2025
В СБУ сообщили, что основной целью мероприятий является проверка антитеррористической защиты мест массового пребывания людей.
Проверяют документы и могут ограничить проезд — СБУ проводит мероприятия по безопасности в Деснянском районе Киева
Фото иллюстративное, источник фото - СБУ
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Служба безопасности Украины сообщила, что совместно с Национальной полицией и другими подразделениями Сил обороны Украины проводит плановые меры безопасности на территории Деснянского района Киева. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Основной целью мероприятий является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей.

Во время проведения мероприятий по обеспечению безопасности правоохранители:

  • проводят осмотр территории, отдельных зданий и помещений (жилища, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждения сферы общественного обслуживания и др.) с целью выявления предметов, запрещенных к обороту;
  • осуществляют проверку граждан, находящихся на соответствующей территории;
  • изучают состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных объектов.

«Мероприятия проводятся с учетом правового режима военного положения.

Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта», — говорится в сообщении.

СБУ призвала граждан с пониманием относиться к возможным неудобствам и надлежащим образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

«Кроме того, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

Подчеркиваем, что в своей деятельности Служба безопасности придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан», — добавили в СБУ.

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СБУ Киев

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