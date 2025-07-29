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Разговор с ChatGPT на личные темы может быть раскрыт по требованию суда, — гендиректор OpenAI Сэм Альтман

08:44, 29 июля 2025
Сэм Альтман предупредил, что в случае судебного разбирательства компанию могут обязать передать информацию о разговорах с ChatGPT.
Разговор с ChatGPT на личные темы может быть раскрыт по требованию суда, — гендиректор OpenAI Сэм Альтман
Фото: datamation.com
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Гендиректор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что ни одна из бесед с ChatGPT о психическом здоровье, эмоциональных советах или поиске общения не является конфиденциальной и может быть передана другим лицам в случае судебного разбирательства. Об этом он заявил в выпуске подкаста Тео Вона This Past Weekend.

Когда Альтмана спросили о том, как ИИ работает в рамках действующей правовой системы, он ответил, что в настоящее время для такой технологии не существует юридической или политической базы, поэтому пользователи не должны ожидать никакой правовой конфиденциальности в беседах с ChatGPT.

«Люди рассказывают ChatGPT самые личные вещах из своей жизни. Люди используют его — особенно молодежь — как терапевта, как коуча по жизни; обсуждают проблемы в отношениях и спрашивают: «что мне делать?» И сейчас, если вы поговорите с терапевтом, юристом или врачом о таких проблемах — существует юридическая привилегия. Есть врачебная тайна, юридическая тайна, все такое. А вот как это будет работать с ChatGPT — мы пока не придумали», - сказал Альтман.

Он подчеркнул, что вопрос конфиденциальности и приватности бесед с ИИ необходимо срочно решить. «Так что если вы приходите поговорить с ChatGPT о своих самых чувствительных вещах, а потом случается, скажем, иск или что-то в этом роде — нас могут обязать предоставить эту информацию, и я думаю, что это очень плохо», — добавил Сэм Альтман.

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ChatGPT OpenAI искусственный интеллект ИИ

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