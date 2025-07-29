Кабмин провел кадровые перестановки в Минэкономики и Минфине

Кабинет Министров провел заседание 28 июля, в ходе которого было принято ряд кадровых решений.
Уволены:
Высоцкий Тарас Николаевич — с должности первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины;
Башлык Денис Александрович — с должности заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
Бережная Татьяна Васильевна — с должности заместителя Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
Перелыгин Егор Евгеньевич — с должности заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
Ермоличев Роман Владимирович — с должности заместителя Министра финансов Украины;
Самоненко Дмитрий Анатольевич — с должности государственного секретаря Министерства финансов Украины.
Назначены:
Бережная Татьяна Васильевна — заместителем Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины;
Башлык Денис Александрович — заместителем Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
Высоцкий Тарас Николаевич — заместителем Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
Перелыгин Егор Евгеньевич — заместителем Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
Ермоличев Роман Владимирович — первым заместителем Министра финансов Украины;
Самоненко Дмитрий Анатольевич — заместителем Министра финансов Украины;
Бочка Иван Сергеевич — государственным секретарем Министерства финансов Украины.
Временно возложено исполнение обязанностей Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины на Бережную Татьяну Васильевну.
Принято решение считать Постоловскую Ирину Александровну продолжающей работу в должности заместителя Министра социальной политики, семьи и единства по вопросам европейской интеграции.
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