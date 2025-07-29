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Кабмин провел кадровые перестановки в Минэкономики и Минфине

08:30, 29 июля 2025
Правительство назначило новых заместителей министра финансов и министра экономики.
Кабмин провел кадровые перестановки в Минэкономики и Минфине
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Кабинет Министров провел заседание 28 июля, в ходе которого было принято ряд кадровых решений.

Уволены:

Высоцкий Тарас Николаевич — с должности первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины;

Башлык Денис Александрович — с должности заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Бережная Татьяна Васильевна — с должности заместителя Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;

Перелыгин Егор Евгеньевич — с должности заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Ермоличев Роман Владимирович — с должности заместителя Министра финансов Украины;

Самоненко Дмитрий Анатольевич — с должности государственного секретаря Министерства финансов Украины.

Назначены:

Бережная Татьяна Васильевна — заместителем Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины;

Башлык Денис Александрович — заместителем Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;

Высоцкий Тарас Николаевич — заместителем Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;

Перелыгин Егор Евгеньевич — заместителем Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;

Ермоличев Роман Владимирович — первым заместителем Министра финансов Украины;

Самоненко Дмитрий Анатольевич — заместителем Министра финансов Украины;

Бочка Иван Сергеевич — государственным секретарем Министерства финансов Украины.

Временно возложено исполнение обязанностей Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины на Бережную Татьяну Васильевну.

Принято решение считать Постоловскую Ирину Александровну продолжающей работу в должности заместителя Министра социальной политики, семьи и единства по вопросам европейской интеграции.

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Кабинет Министров Украины Минфин Минагрополитики Минэкономики

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