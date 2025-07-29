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Кабмін зробив кадрові перестановки у Мінекономіки та Мінфіні

08:30, 29 липня 2025
Уряд призначив нових заступників міністра фінансів та міністра економіки.
Кабмін зробив кадрові перестановки у Мінекономіки та Мінфіні
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Кабінет Міністрів провів засідання 28 липня, під час якого було ухвалено низку кадрових рішень.

Звільнено:

- Висоцького Тараса Миколайовича з посади першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України;

- Башлика Дениса Олександровича з посади заступника Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

- Бережну Тетяну Василівну з посади заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;

- Перелигіна Єгора Євгеновича з посади заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;

- Єрмоличева Романа Володимировича з посади заступника Міністра фінансів України;

- Самоненка Дмитра Анатолійовича з посади державного секретаря Міністерства фінансів України.

Призначено:

- Бережну Тетяну Василівну заступником Міністра культури та стратегічних комунікацій України;

- Башлика Дениса Олександровича заступником Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;

- Висоцького Тараса Миколайовича заступником Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;

- Перелигіна Єгора Євгеновича заступником Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;

- Єрмоличева Романа Володимировича першим заступником Міністра фінансів України;

- Самоненка Дмитра Анатолійовича заступником Міністра фінансів України;

- Бочка Івана Сергійовича державним секретарем Міністерства фінансів України.

Тимчасово покладено виконання обов’язків Міністра культури та стратегічних комунікацій України на Бережну Тетяну Василівну.

Прийнято рішення вважати Постоловську Ірину Олександрівну такою, що продовжує працювати на посаді заступника Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності з питань європейської інтеграції.

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