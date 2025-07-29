Фрідріх Мерц про угоду ЄС і США: тарифи завдадуть істотної шкоди економіці Німеччини

Фрідріх Мерц підкреслив, що німецька економіка зазнає значних збитків від цих мит.

Фото: Getty Images

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», США та Європейський Союз досягли компромісної угоди, яка передбачає запровадження 15% тарифів на більшість європейського експорту, зокрема автомобілі.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що компроміс у тарифній суперечці створить серйозні проблеми для німецької економіки, пише Bild.

За його словами, наслідки не обмежуються лише для Німеччини та Європи.

«Німецька економіка зазнає значних збитків від цих мит... Ми побачимо наслідки цієї торгової політики і в Америці», - сказав канцлер.

Він додав, що це призведе не тільки до зростання інфляції, а й до погіршення трансатлантичної торгівлі загалом.

«Я твердо переконаний, що ці мита не відповідають інтересам США», - сказав Мерц.

Водночас він висловив подяку Єврокомісії за невтомні переговори зі США, зазначивши, що він не задоволений кінцевим результатом, але визнавши, що більшого домогтися було неможливо.

«Особисто я не очікував нічого більшого, ніж такий результат. Але ще раз: цей результат нас не може задовольнити, але це найкраще, чого можна було домогтися в цій ситуації», - додав федеральний канцлер.

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