Тетяну Бережну призначено тимчасовою виконувачкою обов’язків міністра культури та стратегічних комунікацій

Кабмін призначив Тетяну Бережну тимчасовою в.о. міністра культури стратегічних комунікацій.

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Кабінет Міністрів України призначив Тетяну Бережну тимчасовою виконувачкою обов’язків міністра культури та стратегічних комунікацій. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«У час трансформації для міністерства важливо зберегти керованість, фінансову спроможність та взаємодію з культурною спільнотою. Саме тому обов’язки тимчасової очільниці доручено досвідченій управлінці з сильним бекграундом у державній політиці, міжнародних проєктах та роботі з партнерами», – зазначила Свириденко.

Прем’єр-міністерка підкреслила, що ключовим завданням Бережної на новій посаді є забезпечення належного фінансування української культури в умовах війни. «Провести аудит потреб, активізувати діалог із донорами, знайти додаткові ресурси — це ті напрямки, в яких Тетяна вже показала результат у Мінекономіки. Бережна має великий досвід у реформах, культурній дипломатії та міжнародній співпраці, зокрема як комісарка України на EXPO-2025 в Японії», – зазначила Свириденко.

Вона також висловила вдячність команді міністерства, зокрема профільним заступникам Галині Григоренко, Анастасії Бондар та іншим, за їхній професіоналізм і згуртовану роботу. «Розраховуємо на згуртовану роботу команди міністерства. Особливо важливо, що поруч залишається команда», – додала очільниця уряду.

Свириденко також повідомила, що уряд планує в майбутньому виокремити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окремий напрямок із чітким мандатом і ресурсами. Це дозволить більш цілеспрямовано працювати над інформаційною стійкістю країни.

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