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Татьяна Бережная назначена временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций

22:02, 28 июля 2025
Кабмин назначил Татьяну Бережную временной и.о. министра культуры стратегических коммуникаций.
Татьяна Бережная назначена временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций
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Кабинет Министров Украины назначил Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Во время трансформации для министерства важно сохранить управляемость, финансовую состоятельность и взаимодействие с культурным сообществом. Именно поэтому обязанности временной руководительницы поручено опытному управленцу с сильным бэкграундом в государственной политике, международных проектах и работе с партнерами», - отметила Свириденко.

Премьер-министр подчеркнула, что ключевой задачей Бережной на новой должности является обеспечение надлежащего финансирования украинской культуры в условиях войны. «"Провести аудит потребностей, активизировать диалог с донорами, найти дополнительные ресурсы - это те направления, в которых Татьяна уже показала результат в Минэкономики. Бережная имеет большой опыт в реформах, культурной дипломатии и международном сотрудничестве, в частности как комиссар Украины на EXPO-2025 в Японии», - отметила Свириденко.

Она также выразила благодарность команде министерства, в частности профильным заместителям Галине Григоренко, Анастасии Бондарь и другим, за их профессионализм и сплоченную работу. «Рассчитываем на сплоченную работу команды министерства. Особенно важно, что рядом остается команда», - добавила глава правительства.

Свириденко также сообщила, что правительство планирует в будущем выделить информационную политику и стратегические коммуникации в отдельное направление с четким мандатом и ресурсами. Это позволит более целенаправленно работать над информационной устойчивостью страны.

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Кабинет Министров Украины Министерство культуры и стратегических коммуникаций

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