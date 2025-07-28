Татьяна Бережная назначена временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций

Кабмин назначил Татьяну Бережную временной и.о. министра культуры стратегических коммуникаций.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины назначил Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Во время трансформации для министерства важно сохранить управляемость, финансовую состоятельность и взаимодействие с культурным сообществом. Именно поэтому обязанности временной руководительницы поручено опытному управленцу с сильным бэкграундом в государственной политике, международных проектах и работе с партнерами», - отметила Свириденко.

Премьер-министр подчеркнула, что ключевой задачей Бережной на новой должности является обеспечение надлежащего финансирования украинской культуры в условиях войны. «"Провести аудит потребностей, активизировать диалог с донорами, найти дополнительные ресурсы - это те направления, в которых Татьяна уже показала результат в Минэкономики. Бережная имеет большой опыт в реформах, культурной дипломатии и международном сотрудничестве, в частности как комиссар Украины на EXPO-2025 в Японии», - отметила Свириденко.

Она также выразила благодарность команде министерства, в частности профильным заместителям Галине Григоренко, Анастасии Бондарь и другим, за их профессионализм и сплоченную работу. «Рассчитываем на сплоченную работу команды министерства. Особенно важно, что рядом остается команда», - добавила глава правительства.

Свириденко также сообщила, что правительство планирует в будущем выделить информационную политику и стратегические коммуникации в отдельное направление с четким мандатом и ресурсами. Это позволит более целенаправленно работать над информационной устойчивостью страны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.