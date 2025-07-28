Путин просчитался с Трампом – сенатор США Линдси Грэм

Сенатор Грэм: Китай, Индия и Бразилия заплатят за поддержку Путина.

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Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм заявил, что Путин серьезно ошибся в своем отношении к президенту США Дональду Трампу. Об этом он написал в социальной сети X.

Грэм выразил полное понимание разочарования Трампа из-за постоянных атак России на Украину, которые, по его мнению, свидетельствуют об отсутствии у Путина реального желания вести мирные переговоры. "Путин серьезно просчитался с президентом Трампом. Я надеюсь, что такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, которые поддерживают военную машину Путина, вскоре заплатят давно назревшую цену", - отметил сенатор.

Он также подчеркнул, что Конгресс США, который имеет подавляющую двухпартийную поддержку, готов содействовать усилиям президента Трампа по привлечению сторон к мирным переговорам. «Конгресс готов помочь Трампу в его усилиях по привлечению сторон к мирным переговорам», - добавил Грэм.

Как писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который ранее был предоставлен Путину для достижения мирного соглашения.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку позиции президента США Дональда Трампа о необходимости прекращения войны в Украине и подчеркнул преданность Украины миру.

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