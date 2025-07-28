Путін прорахувався з Трампом – сенатор США Ліндсі Грем

Сенатор Грем: Китай, Індія та Бразилія заплатять за підтримку Путіна.

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Сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем заявив, що Путін серйозно помилився у своєму ставленні до президента США Дональда Трампа. Про це він написав у соціальній мережі X.

Грем висловив повне розуміння розчарування Трампа через постійні атаки Росії на Україну, які, на його думку, свідчать про відсутність у Путіна реального бажання вести мирні переговори. «Путін серйозно прорахувався з президентом Трампом. Я сподіваюся, що такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину Путіна, незабаром заплатять давно назрілу ціну», – зазначив сенатор.

Він також підкреслив, що Конгрес США, який має переважну двопартійну підтримку, готовий сприяти зусиллям президента Трампа щодо залучення сторін до мирних переговорів. «Конгрес готовий допомогти Трампу в його зусиллях із залучення сторін до мирних переговорів», – додав Грем.

Як писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп заявив, що має намір скоротити 50-денний термін, який раніше було надано Путіну для досягнення мирної угоди.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку позиції президента США Дональда Трампа щодо необхідності припинення війни в Україні та підкреслив відданість України миру.

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