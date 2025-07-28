Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Путін прорахувався з Трампом – сенатор США Ліндсі Грем

21:53, 28 липня 2025
Сенатор Грем: Китай, Індія та Бразилія заплатять за підтримку Путіна.
Путін прорахувався з Трампом – сенатор США Ліндсі Грем
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем заявив, що Путін серйозно помилився у своєму ставленні до президента США Дональда Трампа. Про це він написав у соціальній мережі X.

Грем висловив повне розуміння розчарування Трампа через постійні атаки Росії на Україну, які, на його думку, свідчать про відсутність у Путіна реального бажання вести мирні переговори. «Путін серйозно прорахувався з президентом Трампом. Я сподіваюся, що такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину Путіна, незабаром заплатять давно назрілу ціну», – зазначив сенатор.

Він також підкреслив, що Конгрес США, який має переважну двопартійну підтримку, готовий сприяти зусиллям президента Трампа щодо залучення сторін до мирних переговорів. «Конгрес готовий допомогти Трампу в його зусиллях із залучення сторін до мирних переговорів», – додав Грем.

Як писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп заявив, що має намір скоротити 50-денний термін, який раніше було надано Путіну для досягнення мирної угоди. 

Додамо, Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку позиції президента США Дональда Трампа щодо необхідності припинення війни в Україні та підкреслив відданість України миру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія путін Україна Дональд Трамп війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський підписав закон про збільшення чисельності СБУ і Центру спецоперацій «А»

Також новим законом передбачено, що військовослужбовці СБУ мають право застосовувати зброю та бойову техніку в порядку, встановленому нині для ЗСУ.

В «Слузі народу» заявили, що можуть розглянути законопроект Президента про НАБУ і САП без поправок до другого читання

Депутатка від «Слуги народу», заступниця голови антикоркомітету Олена Мошенець заявила, що «монополії на функцію процесуального нагляду не буде, і це навіть не планувалося».

Верховний Суд висловився щодо розрахункової величини для посадового окладу та окладу за військове звання з 20 травня 2023 року

З 20 травня 2023 року, після набрання чинності постановою №481, грошове забезпечення військовослужбовців обчислювалося на основі сталої величини 1762 грн, а не прожиткового мінімуму, як це було раніше передбачено пунктом 4 постанови №704.

Рада суддів звернулася до Кабміну щодо надання дозволу на виїзд суддям-жінкам за кордон

Наразі залишається чинною заборона виїзду за кордон жінкам-суддям та жінкам-держслужбовцям – Рада суддів звернулася до уряду з проханням переглянути її.

Мовний омбудсмен заявила про необхідність заборонити публічне виконання пісень російською мовою на рівні закону

Новий мовний омбудсмен Олена Івановська вважає, що треба виправити ситуацію, коли виконання пісень російською мовою в публічному просторі як таке не є порушенням закону про державну мову.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Навроцький
    Володимир Навроцький
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Стефанов
    Сергій Стефанов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шидловський
    Віктор Шидловський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Наталія Антонюк
    Наталія Антонюк
    заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду