Україна працюватиме із США заради досягнення справжнього миру – Зеленський

Зеленський відреагував на заяву Трампа про дедлайн для Путіна.

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Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку позиції президента США Дональда Трампа щодо необхідності припинення війни в Україні та підкреслив відданість України миру. Про це Зеленський написав у соціальній мережі X, коментуючи заяву Трампа про його розчарування діями Путіна.

«Чітка позиція та висловлена рішучість президента США – саме вчасно, коли багато чого можна змінити завдяки силі заради справжнього миру. Я дякую президенту Трампу за його зосередженість на порятунку життів та зупиненні цієї жахливої війни. Україна залишається відданою миру та невпинно працюватиме зі США, щоб зробити обидві наші країни безпечнішими, сильнішими та процвітаючішими», – зазначив Зеленський.

Як писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп заявив, що має намір скоротити 50-денний термін, який раніше було надано Путіну для досягнення мирної угоди.

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