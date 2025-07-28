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Федоров попередив про масове використання реактивних БПЛА Росією

21:19, 28 липня 2025
Україна терміново оновлює систему перехоплення БПЛА.
Федоров попередив про масове використання реактивних БПЛА Росією
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Російська армія почала застосовувати технології, які дозволяють безпілотникам «Шахед» ефективніше уникати українських дронів-перехоплювачів. Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

Федоров наголосив, що у сучасній війні технології безпілотників розвиваються надзвичайно швидко, змінюються тактики ведення бойових дій, а також з’являються нові технічні рішення. Він підкреслив, що Україна має діяти проактивно, щоб випереджати ворога в цій технологічній гонці.

«Ми щодня адаптуємо тактику, адже ворог швидко навчається та вдосконалює дрони. Уже інтегрують нові технічні можливості, які дозволяють «Шахедам» обминати наші перехоплювачі», – зазначив міністр.

За прогнозами Федорова, найближчим часом Росія може перейти до масового використання реактивних дронів, що створює нові виклики для України. Він наголосив, що сучасні системи перехоплення, які є ефективними сьогодні, можуть стати недостатніми вже завтра, тому Україна активно працює над новими рішеннями для протидії цим загрозам.

Міністр повідомив, що Україна уклала контракти щонайменше з чотирма технологічними компаніями, які розробляють сучасні перехоплювачі. «Є проривні технології, які раніше потребували б років розробки, а ми вже запускаємо їх у виробництво. Тепер ключове завдання – масштабувати ці рішення», – пояснив Федоров.

Водночас він зазначив, що Росія продовжує атакувати українську критичну інфраструктуру та підприємства, які займаються виробництвом безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Через це українським компаніям доводиться регулярно змінювати місця розташування виробничих потужностей і посилювати захист. Держава, зі свого боку, активно підтримує ці зусилля, сприяючи безпеці та сталості виробництва.

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росія війна Михайло Федоров дрон

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