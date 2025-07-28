Федоров предупредил о массовом использовании реактивных БПЛА Россией

Украина срочно обновляет систему перехвата БПЛА.

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Российская армия начала применять технологии, которые позволяют беспилотникам «Шахед» эффективнее избегать украинских дронов-перехватчиков. Об этом заявил первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире телемарафона.

Федоров отметил, что в современной войне технологии беспилотников развиваются чрезвычайно быстро, меняются тактики ведения боевых действий, а также появляются новые технические решения. Он подчеркнул, что Украина должна действовать проактивно, чтобы опережать врага в этой технологической гонке.

«Мы ежедневно адаптируем тактику, ведь враг быстро учится и совершенствует дроны. Уже интегрируют новые технические возможности, которые позволяют «Шахедам» обходить наши перехватчики», - отметил министр.

По прогнозам Федорова, в ближайшее время Россия может перейти к массовому использованию реактивных дронов, что создает новые вызовы для Украины. Он отметил, что современные системы перехвата, которые являются эффективными сегодня, могут стать недостаточными уже завтра, поэтому Украина активно работает над новыми решениями для противодействия этим угрозам.

Министр сообщил, что Украина заключила контракты как минимум с четырьмя технологическими компаниями, которые разрабатывают современные перехватчики. «Есть прорывные технологии, которые раньше требовали бы лет разработки, а мы уже запускаем их в производство. Теперь ключевая задача - масштабировать эти решения», - пояснил Федоров.

В то же время он отметил, что Россия продолжает атаковать украинскую критическую инфраструктуру и предприятия, которые занимаются производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Из-за этого украинским компаниям приходится регулярно менять места расположения производственных мощностей и усиливать защиту. Государство, со своей стороны, активно поддерживает эти усилия, способствуя безопасности и устойчивости производства.

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