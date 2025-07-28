В Германии среди пострадавших в аварии поезда – пятеро украинцев

После катастрофы поезда в Германии украинцы госпитализированы.

Фото: Bild

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Пятеро граждан Украины пострадали в результате аварии регионального экспресса, который сошел с рельсов в Германии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на данные Генерального консульства Украины в Мюнхене.

Среди пассажиров поезда, попавшего в аварию, находились 59-летний мужчина и семейная пара с двумя несовершеннолетними детьми. Все пятеро граждан Украины сейчас находятся на стационарном обследовании в местных медицинских учреждениях. По информации МИД, угрозы их жизни нет. Ни один из граждан Украины не числится среди погибших.

Консулы Генерального консульства Украины в Мюнхене готовы оказывать необходимую помощь пострадавшим. Сейчас причины инцидента устанавливаются, а дело находится на контроле консульства.

Авария произошла вблизи города Ридлинген в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Региональный экспресс, следовавший по маршруту Ройтлинген - Ульм и перевозивший не менее 100 пассажиров, сошел с рельсов. В результате инцидента погибли три человека - по предварительным данным, машинист и двое сотрудников железной дороги. Еще около 50 человек получили травмы различной степени тяжести, из них 25 находятся в тяжелом состоянии.

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