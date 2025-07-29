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В законе о банковской деятельности появились новые основания для раскрытия банковской тайны по запросу Минюста

07:20, 29 июля 2025
Минюст в определенных законом случаях сможет предоставлять информацию, составляющую банковскую тайну, полученную от банков и Нацбанка, представителям Украины по делам, другим участникам дела и их представителям, судьям по делу, их помощникам и административному персоналу, экспертам.
В законе о банковской деятельности появились новые основания для раскрытия банковской тайны по запросу Минюста
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Во время военного положения банки и Нацбанк смогут раскрывать по запросу Минюста банковскую тайну. Это предусматривает финальная редакция закона 4466-IX о факторинге, подписанная Президентом (законопроект 12306). Напомним, что инициатором законопроекта выступала группа народных депутатов во главе с председателем налогового Комитета Даниилом Гетманцевым.

Закон предусматривает, среди прочего, изменения в заключительные положения Закона «О банках и банковской деятельности» относительно расширения оснований для раскрытия банковской тайны.

Так, на период действия военного положения и в течение 2 лет со дня прекращения или отмены банк по запросу Минюста раскрывает информацию, составляющую банковскую тайну, определенную в запросе. Полученная информация может быть использована только в споре/деле, связанном с государством-агрессором, иностранным юридическим лицом или юридическим лицом, участником (учредителем, акционером) и/или конечным бенефициарным владельцем которого является государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины, или его резиденты.

Аналогично, в этот период Национальный банк Украины имеет право предоставлять Минюсту информацию, составляющую банковскую тайну, о банках и клиентах банков, полученную Национальным банком Украины во время осуществления банковского надзора, валютного надзора, надзора за деятельностью поставщиков платежных услуг, оверсайта платежной инфраструктуры, а также надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Полученная информация может быть использована только в споре/деле, связанном с государством-агрессором, иностранным юридическим лицом или юридическим лицом, участником (учредителем, акционером) и/или конечным бенефициарным владельцем которого является государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины, или его резиденты.

Кроме того, на период действия военного положения и в течение 5 лет со дня прекращения или отмены военного положения Минюст, с целью обеспечения защиты прав и интересов Украины при урегулировании споров и рассмотрении в зарубежных юрисдикционных органах дел с участием иностранного субъекта и Украины, имеет право предоставлять информацию, составляющую банковскую тайну, полученную от банков и Национального банка Украины, представителям Украины по делам, другим участникам дела и их представителям, судьям (арбитрам) по делу, их помощникам и административному персоналу (секретариату арбитража или канцелярии суда и т. д.), экспертам.

Автор: Наталя Мамченко

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закон Министерство юстиции Украины банк

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В законе о банковской деятельности появились новые основания для раскрытия банковской тайны по запросу Минюста

Минюст в определенных законом случаях сможет предоставлять информацию, составляющую банковскую тайну, полученную от банков и Нацбанка, представителям Украины по делам, другим участникам дела и их представителям, судьям по делу, их помощникам и административному персоналу, экспертам.

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